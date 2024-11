Vandeadvokaat: riigi asi on lõpetada ohtlike koduloomade rünnakud, mitte veeretada vastutust järgmisele ametkonnale

Juba teist kuud kestab arutelu teemal, et kogukonnad tunnevad hirmu koerte rünnakute ees. Sellele järgnenud kirev eetrimüra õiguskorra keerukusest muutub ajas aina vastuolulisemaks. Kõlama on jäänud seisukohad, et õige amet, mis peaks olukorra lahendama, on see teine amet, õiguskord on keeruline või seadustes sootuks puuduvad volitused kogukonnale ohtliku koduloomaga tegelemiseks.