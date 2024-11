Mees, kes saab, mida tahab. Linnamäe mõjuvõimu näib võimatu väärata

Ilmselt annab enamik meist tahes või tahtmata oma panuse Margus Linnamäe rikkuse kasvu, sest tema haare on nagu maksuametil – Linnamäe eest on keeruline, mõnes valdkonnas ka juba pea võimatu kõrvale põigata.

Kuigi me oleme pea iga päev valmis maksma Margus Linnamäele kuuluvate ettevõtete teenuste eest, siis enamik meist teda tänaval ära ei tunneks. Räägitakse, et Linnamäega samas valdkonnaski tegutsevad inimesed on restoranis istunud temaga kõrvuti laudades, kuid pole oma konkurenti ära tundnud. Samas, eks enamik meist ei tunneks tänaval ära ka maksuameti juhti, kuigi makse maksame ikka.