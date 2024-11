JUHTKIRI | Urmo Soonvald: mõjukaks saab siis, kui julged otsustada ja oled üle argade kriitikast

Ja võitiski Michal, just sellepärast, et ta peaministrina suutis otsustada ja suunata riigieelarve tegemist nii, et valitsus hakkas lõpuks kärpima (kuigi liiga vähe!) ja vaadati üle maksud (kuigi selle mõju võib olla ka negatiivne). Märksõna on otsustavus, kuigi otsustavust on arendada veel nii Michalil kui ka kõigil teistel. Otsustada kardetakse, sest kõigile tahetakse meeldida, kardetakse nii oponentide õigustatud kui ka tühja kriitikat.