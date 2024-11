Jüri Toomepuu: täna on USAs tänupüha, aga meil siin on ka põhjust tänulik olla

Mõned ameeriklased on tänupühal tänulikud olla selle eest, et president Joe Bideni asendab Donald Trump.

Austatud Ameerika riigiisa Benjamin Franklin soovis, et kalkun kuulutatakse Ameerika rahvuslinnuks. Ta vaidles vastu nendele kes arvasid, et kaljukotkas sobib paremini. Ta väitis, et kalkun on palju auväärsem lind ja tõeline Ameerika põliselanik, kuigi ta möönis, et kalkun on natuke edev ja rumal.