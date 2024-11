Aare Tammemäe: suunamudijatel on aeg võtta vastutus ning hakata investeerimisnõustajateks

Eestis on ligi 112 000 väärtpaberikonto omanikku, kellest eelduslikult ligi pooled on aktiivselt toimetavad investorid. See tähendab, et tööealisest elanikkonnast tegeleb iga kümnes investeerimisega. Ehkki investeerimine on endiselt väheste privileeg, liigub aktiivsete investorite trend tõusvas joones. Veel viis aastat tagasi oli väärtpaberikontosid ligi neli korda vähem.