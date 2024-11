Madle Lippus: inimene pole masin ja linn pole programmeerimisüsteem, millega suunata naisi rohkem sünnitama

Kristjan Järvani eile ilmunud arvamusloo kõige suurem probleem ei ole ehk isegi see, et see käsitleb inimesi kui masinaid ning linna kui neid masinaid programmeerivat süsteemi. Kõige problemaatilisem on vastutuse võtmata jätmine - ilmselgelt on parkimine eelkõige vanemates elamupiirkondades probleem, samuti on murekohaks kiirelt kasvanud korterite müügi ja üürihinnad. Järvan neile probleemidele aga tõsiseltvõetavaid lahendusi ei pakuta.