KULTUURIBIIT | Džässmuusik David Chevallieri playlist

2.-3. detsembril 2024 toimub muusikute ja kammerkoori ühisresidentuur, mis tipneb 3. detsembril kontserdiga Põlva kultuurikeskuses. Kontserdil tulevad koos kooriga esiettekandele ka kaks uut eestikeelset teost, mille tekstid kirjutas Anett Tamm 2023. aasta sügisel Peipsi-äärsetes piirikülades residentuuril viibides.

David Chevallier ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit):

Les Troubadours, „Le fils d’O Flin“

Kasvasin üles just sellises muusikalises õhkkonnas ning olen laulu alati armastanud: minu ema oli ansambli laulja ja laulu kirjutas mu isa. ’

Stephen Stills 2, „Change Partners“ (1971)

Ma täpselt ei tea miks, aga umbes kuueaastaselt kuulasin seda Stephen Stillsi plaati ikka ja jälle. Usun, et see mõjutas minu otsust hakata kitarri õppima.

(Allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut, välja arvatud lugusid nr 4 ja 5.)

Ralph Towner, „Oceanus“

Pidin olema siis 13 või 14-aastane, kui sõber laenas mulle „Guitar Music from ECM“ plaadikogumiku. Muusikute nagu Pat Metheny, John Abercrombie, Egberto Gismonti ja Ralph Towner avastamine muutis mu elu. Kompositsioon „Solstice“ Ralph Towneri albumilt jättis mulle eriti sügava mulje.

Bartok, „Musique pour cordes, percussions et célesta“

Teine helikeskkond, milles üles kasvasin, oli Bachi, Debussy, Raveli ja Bartoki muusika ning eriti see teos. Minu armastus kontrapunkti vastu tuleneb kahtlemata osaliselt sellest.

Pat Metheny, „Are you going with me“

See oli minu groupie-periood. Kui olin umbes 16, unistasin sellest, et minust saaks Pat Metheny. Üritasin tema moodi mängida, samastusin temaga. Õnneks sai see periood läbi! Kuigi imetlen Methenyt endiselt, on mu muusikalise maitse arenemine võimaldanud filtreerida tema loomingust välja enda jaoks kõige olulisem.

Bill Frisell, „Throughout“

Bill Frisell on kitarrist ja helilooja, kes on mind tugevalt mõjutanud. Tema ainulaadne stiil ning ruumi- ja helitaju on erakordne.

Henry Purcell, „Hear my prayer“