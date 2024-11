ARVUSTUS | Skandaalne teadlane Jüri Liiv: lollus on samasuguses pidevas evolutsioonis nagu ka teadmised

Keemiaprofessor Jüri Liiv jätkab sealt, kus alustas, ehk harib inimesi edasi. Esmalt tulid „Keemia õhtuõpik“ ja „Füüsika õhtuõpik“ – mõlemad on lahe lugemine, sest äratavad ammused teadmised keskkoolipäevilt. Ja siis ilmus skandaalne „Suur rohepesu käsiraamat“, mis tõi Liivile teadusringkondades paariastaatuse, ent Eesti rahvale teadmise, et rohepööre tähendab looduse hävitamist. Müügil on raamatu viies trükk, mis näitab, kui väga teema maarahvast paelub.