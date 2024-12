Tartu 2024 juht: nii mõnigi kultuuripealinna üritus kogub juba maailmas laialdaselt tähelepanu

2021. aastal kultuuripealinna juhiks valitud Kuldar Leis leiab, et aastaga võib rahule jääda ning eelkõige seetõttu, et võrreldes varem tiitlit kandnud linnadega on nii mõnigi asi edukamalt läinud. Küll aga näeb ta ka arenguruumi ning seda, mida oleks võinud targemalt ja teisiti teha.