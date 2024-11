Natalie Mets: litsentsisüsteem oleks samm euroopalikuma alkoholipoliitika suunas

Sotsiaalministeeriumi tehtud ettepanekuid hakkab valitsus arutama uuel aastal ning on mitmeid võimalusi, kuidas väljapakutud lubade plaani teostada. Kuigi Reformierakonna majandus- ja kommunikatsiooniminister Erkki Keldo jõudis juba „Aktuaalses Kaameras“ kommenteerida, et oluline on säilitada vaba konkurents ja vältida ülereguleerimist, siis julgustan valitsust langetama valikuid, mille sarnased on teistel riikidel võimaldanud saavutada seatud eesmärke.