Viljar Jaamu: Tallinna uue eelarve kõige kallimad majad – kellele ja milleks?

Meie pealinnal on palju vara, mille hooldus ja parendamine on viibinud kauem kui peaks. Sama seis on ka projekteeritud varaga, mille ehitus on viibinud kauem kui peaks. Pole mingi ime, et Keskerakonna linnavõimu loosung „Tallinn ehitab!“ muundus ajapikku paljude pealinlaste suudes fraasiks „Tallinn venitab!“