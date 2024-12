1600 üritust, 350 projekti. Tartu kultuuripealinna aasta saab täna punkti, kuid mitte päriselt

Kultuuripealinna projekt ei hõlmanud üksnes Tartut ja Tartumaad, vaid ka Põlva-, Võru- ja Valgamaad ning Viljandi linna. Mõistagi oli tegemist Lõuna-Eesti kõigi aegade suurima ühisprojektiga. Kultuuriminister Heidy Purga sõnas aastat kokkuvõtval pressikonverentsil, et Tartu on kultuuripealinna aastal pakkunud mitmekesist sisu ja see pole sugugi nii iga pealinna puhul. „Kultuuripealinna praktikad on läbi aegade olnud erinevad, sisu võib seisneda ka üksnes neljarealise maantee ehitamises linnast A linnani B ja ongi kõik. Tartu on aga silma paistnud väga erilise sisuga, teemad on mitmekesised ja olulised, nt roheline mõtteviis, järeltulevatele põlvedele mõtlemine .“