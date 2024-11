VIDEO | Minister Heidy Purga Tartu 2024 kultuuripealinna aastast: Lõuna-Eesti kogukond tegi ära suure töö ja tegi seda väga hästi

Tartu 2024 korraldajad koostasid ka jätkusuutliku ja keskkonnateadliku juhiste ürituste korraldamisele. Purga sõnul annab meeskond oma kogutud tarkuse lähiajal edasi: „Tartu 2024 meeskond annab oma teadmised lähima aja jooksul üle nii kultuurikorraldajatele kui ka näiteks turundajatele. Turundamise osas on meeskonnal kogunenud väga palju teadmisi.“ Eesti on Purga sõnul väga nähtav oma rohelise mõtteviisi poolest ning seda just kultuurisündmusi korraldades.