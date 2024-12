POLIITKOLUMNIST | Riina Solman: Eesti ei tohi eelistada terroriste demokraatiale

Mul on tunne, et meie välisminister ei adu, mis Iisraelis ja selle ümber praegu toimub. Iisraeli rünnatakse praegu kolmest küljest ja kohapeal on seda tunda. Tulin eelmise nädala lõpul Iisraeli põhjapiirilt, kust on oma kodudest evakueeritud 80 000 inimest. Käisime Eesti ja Soome parlamendi delegatsiooniga kummituslinnas Kiryat Shmona, mis asub Liibanoni piirist kahe kilomeetri kaugusel. Meie seal viibides tabas lähedal asuva tänava eravaldust raketitabamus, ka meie delegatsioonil tuli ohutuse tagamiseks mõneks minutiks varjuda.