Marti Aavik: meile on kasulik kord, mille lääne demokraatlikud riigid suutsid kehtestada nii sõna kui ka vana hea jõuga

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) kordab Lennart Merile osutades üha uuesti ja uuesti, et väikeriigi tuumarelv on rahvusvaheline õigus. Kõrvalepõikena olgu öeldud, et vanasti oli kedagi tsiteerides kenaks kombeks ära mainida, kus ja millises kontekstis tarku mõtteid öeldi. Eriti tarvilik on konteksti tunda just võimsate metafooridega žongleerimisel, sest eks me kasutagi võrdluspilte ju siis, kui täpselt rääkida on keeruline.