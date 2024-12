Anton Šehhovtsov: Gruusia viimaseks pääseteeks võib olla rakendada reeturite vastu sõjaväge

Ehkki euroopameelsetel massimeeleavaldustel Ukrainas (2013) ning Gruusias (2024) on palju ühist nii algpõhjustes kui ka varastes arengutes – kaasa arvatud huvitav juhus, et mõlemad algasid novembris – on siiski mitmeid otsustavaid erinevusi, mis kujundavad praeguste Gruusia protestide tulevase dünaamika.