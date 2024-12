SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Venemaa majandusel on ees keerulised ajad

See nädal oli Ukrainale taaskord raske. Nädala jooksul on Venemaa teele saatnud Ukraina suunas 500 liugpommi, 660 drooni ning 120 erinevat raketti. Kokku on aga laiamahulise sõja algusest õhuhäiret olnud kuulda 51 431 korral, kaasa arvatud 1401 korral Kiievis. Vähem on õhuhäireid olnud selle üle 1000 päeva jooksul Lääne-Ukrainas Zakarpattias ehk ligi 600 korda ja kõige rohkem Venemaa piiriäärsetes regioonides, kus on perioodi jooksul olnud üle 5000 häire.