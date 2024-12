Eesti esimene e-resident Edward Lucas: jälgisin huviga, kuidas president Ilves üritas mu kaarti tööle saada

Minu Eesti digitaalne identiteet on kogu selle praktilist otstarbekust arvestades seisnud täiesti kasutult, kuid see on töötanud hästi viisil, mida kasutusjuhisest ei leia. Kümme aastat hiljem on see minu kui Eesti päris esimese e-residendi kaardi uhke omaniku lugu.