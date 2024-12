JÄRELVAADATAV | Aasta suurim lähisuhtevägivalla konverents „Koos tugevamad“

Statistikaameti andmetel on 41% Eesti naistest kogenud lähisuhtevägivalda, kuid abiotsijate arv on viimaste aastate jooksul vähenenud. Vägivallast avatult rääkimine ja info ja abi pakkumine on seega jätkuvalt väga oluline – nii ohvritele kui ka kõigile, kes soovivad aidata.

„Hoog on sees. Sel aastal kohe eriti suurelt. Oranžiks sai tõesti väga palju maju. Raske on neid mitte märgata,“ märkis president Kersti Kaljulaid. „Vägivalda on ka väga palju, kuigi seda võib olla raskem märgata. Teemegi seda selleks, et ohvrid usuksid, et abi on olemas. Ja et kõrvalseisjad mõistaksid, et ka nende asi on olla toeks ja abiks. Meie kõigi asi. Aitäh kõigile, kes panustavad! Ära jää möödavaatajaks!“