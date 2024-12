USA PÄEVIK | Kui Kennedy plaanid läbi lähevad, on ameeriklased peagi kõikuva kehakaalu ja kehvade hammastega vaktsineerimata kamp

Trump ravimitest ja USA tervishoiu maksumusest tariifidega seoses palju ei räägi. See on arusaadav, sest tal on plaanis ameeriklased järgneva nelja aasta jooksul terveks ravida. Selleks on tal ka projektijuht välja valitud – Robert Kennedy Jr, kellest saab Trumpi valitsuse tervishoiuminister.

Kennedy on äärmuslikult kriitiline USA senise tervishoiustrateegia suhtes. Ta on USAs peamiselt kuulus vaktsiinide vandenõuteoreetikuna. Ta on nimetanud USA vaktsineerimispoliitikat fašistlikuks, on seda võrrelnud katoliku kiriku pedofiiliaskandaaliga, tembeldades laste vaktsineerimisprogrammi natside koonduslaagriks. Ta on ka avalikult teatanud, et vaktsiinid tekitavad autismi.