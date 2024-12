ARVUSTUS | Kaksikud Eesti filmi uueks muutmas. Hoolimata puudustest on Eskode „Mind on kaks“ ka fresh ja naiss

Eesti senisest filmitraditsioonist eristumine on üks vendade Raul ja Romet Esko komöödia „Mind on kaks“ nii sisulisi kui ka vormilisi eesmärke. Isegi tavapärase filmikriitika võtetega selle kallale minek tundub eos võrdlemisi tulutu tegevusena, mille käigus on kerge muutuda linateoses Rain Tolgi kehastatud õppejõuks, kes noorema põlvkonna tiksule ja tuksele enam pihta ei saa ning rohkem vana rasva pealt tänitama tõttab, milline see õige film oma alguse, keskpaiga ja lõpuga ikkagi on.