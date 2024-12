Presidendivalimised oli head näiteks, et rahva usaldus suuremate parteide vastu on kõvasti langenud. Ennekõike viimaste aastatel aset leidnud kriiside ja korruptsiooni tõttu. Kui varem oli valik sotsialistide (PSD) ning liberaalide (PNL) vahel, siis nüüd on nad koalitsioonivalitsuses leivad ühte kappi pannud. See tekitas ju ka väljates arusaadava küsimuse – kelle eest te üldse seisate?