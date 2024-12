SÕJARAPORT | Rainer Saks: meeleavaldused üle kogu Gruusia on ületamas kriitilist piiri

Olulisemad Ukrainale üle antavad relvasüsteemid on kaks õhutõrjesüsteemi IRIS-T, tankid Leopard 1A5, jalaväe lahingumasinad M84 ja M80, antakse ka soomukeid, laskemoona ja ründedroone. Kõik need relvasüsteemid on uudistes viimastel nädalatel ühel või teisel viisil juba esinenud, kuid ühte paketti koondatuna jätab kõik veelgi mõjusama mulje.