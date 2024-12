Jüri Toomepuu: Joe Biden jättis nüüd korraliku pleki oma pärandisse!

Armuandmisõigus on põhiseaduses lubatud, kuid see, mis on põhiseaduslik, ei ole tingimata eetiline ega õige. See on üks häbiväärsemaid armuandmisi isegi presidentide armuandmise kirevas ajaloos. President Biden ei rääkinud tõtt, et varjata korruptsiooniskandaali, mis väidetavalt tõi tema perekonnale palju miljoneid dollareid. Ta ei rääkinud tõtt ka siis, kui väitis, et poeg on „valikuliselt ja ebaõiglaselt“ kohtu alla antud. Hunteri kujutamine ohvrina on teravas vastuolus puutumatuse ja võimu tundega, mida Hunter oma kuritööde sooritamisel presidendi pojana nautis.