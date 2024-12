Jaanika Merilo: terviseandmed liiguvad meiega üha rohkem kaasa ka meie välisreisidel

Elades digiriigis, on meile juba loomulik, et meie tervisandmed on pidevalt kättesaadavad sõltumata ajast ja kohast. Aastakümnete jooksul on ehitatud tugev vundament, tänu millele on õnnestunud teha tervisandmed kiirelt kättesaadavaks nii tervishoiuspetsialistidele kui ka elanikele Euroopaski unikaalse Terviseportaali kaudu. Kui mugav aga oleks, kui terviseandmed liiguksid meiega vajadusel kaasas mitte ainult Eestis, vaid ka meie välisreisidel?