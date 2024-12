Lauri Beekmann: tahan rääkida ühest tootest, mis muutub üha taskukohasemaks, kuid mille tarbimise kasvu me näha ei soovi

Alkoholi aktsiisimäära täiendav tõus järgmisel aastal jääb ära. No mis seal ikka. Positiivne on see, et üle seitsme aasta alkoholiaktsiis natuke tõuseb (5%), hea on see, et 2026. aastal tõuseb koguni 10% ja kindlasti on tubli tulemus ka see, et meil on taaskord pikemaajalisem plaan aktsiisitõusudeks, kuni 2028. aastani.