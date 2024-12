KUULA | „Turvatunde telgitagused“: milliseid infosüsteeme kasutatakse turvalisuse tagamiseks?

Kuigi Eesti riik on välja arendanud mitmeid omaenda turvalisussüsteeme, on kasutuses ka kolm suuremat Euroopa Liidu ülest süsteemi. „Esiteks on Schengeni infosüsteem, mis on üks suuremaid infosüsteeme üldse. Sinna sisestatakse liikmesriikide poolt tagaotsitavad isikud ja autod, kehtetud dokumendid, varastatud objektid ning palju muud. Sisuliselt on tegu kompensatsioonimeetmega, et me saaksime vabalt ilma piirikontrollita EL-i liikmesriikide vahel liikuda,“ selgitab Vihalem.