Andres Metsoja: juba teist korda peavad riigi julgeolekujuhid osutama valitsuse tegematajätmisele

PÄEVA FOOKUS | „Kõik need asjad on arvesse võetud.“ Just sellise sõnumi edastas peaminister Kristen Michal 6. novembri Riigikogu infotunnis minu küsimusele, kas Eestis on tehtud uuringud seoses meretuuleparkide rajamise mõjuga Eesti kaitsevõimele.