Peeter Sauter: ma pole näinud, et joodikud joogipropagandat teeksid. Variserlik on see karsklaste võitlus

Kui noogutate, et muidugi olen esijoodik, siis statistikat vaadates jään Eesti keskmistele kogustele üksjagu alla. Kuna töötuna või vabakutselisena mu palk pole tõusnud mituteist aastat, aga eluviisid pole samuti suuremat paranenud. (Tõsi, sain kirjanikupalka, aga võtan seda kui stippi teiste hulgas, mis vahet. Ainult nimi. Aga hea, et taoline on välja mõeldud, kompenseerib ivake olematuid honorare.) Vaesus süveneb. Kardan, et pole ainus.