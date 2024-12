SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene sõdurid nälgivad. Toidutoojad notitakse lihtsalt maha

Venemaa armee aga võttis kasutusele kummipaadid ja kõigepealt loodi sillapea Dvoritšnest loodesse (sellest külast läänes on kolme kilomeetri kaugusel Dvoritšna küla, mille kirjapilt erineb esimesena mainitud külast ainult viimase tähe poolest ja mis on Ukraina armee kontrolli all) ning halli tsooni läks ka Novomlõnsk. Järgmisena ületasid Venemaa üksused jõe lõuna pool, suundudes Masjutivkast lääne poole, ning oli oht, et nad lõikavad läbi ka tee, mis ühendab Kupjanskit Dvoritšnaga.