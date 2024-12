Pipi-Liis Siemann: haridusseaduse muutmise sihik on hästi paigas

Samal ajal on meie tööturg nõudlik: edukaks toimetulekuks ootab tööandja igalt tööleasujalt tugevaid üldpädevusi ning head eneseregulatsioonioskust, mille kujunemiseks üksnes põhiharidusest ei piisa. Loomulikult on lisaks nendele vaja ka kutseoskusi, vastasel juhul on noorel inimesel tööelu alustamine väga keeruline ning lootust hästi tasustatud töö leidmiseks vähe.