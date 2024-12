REISIKIRI | 11 päeva kuulsal mägirajal: 20-kilone seljakott, külm öö karjapidajate vanas onnis ja hulk võrratuid vaateid

„Aga mine siis üksi kuskile – kas nädalaks või kauemaks,“ ütles mu mees pärast seda, kui tegin septembri alguses otsuse oktoobris ja novembris viis nädalat puhata. Tegu oli mu esimese pikema üksiolekuga pärast seda, kui meie poeg kaks aastat tagasi sündis. Oleksin võinud need kaks nädalat logeleda palmi all, ent see tundus väärtusliku aja raiskamisena. Tahtsin puhkust oluliselt mälestusväärsemal moel veeta ja ühtlasi end korralikult proovile panna.