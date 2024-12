Valisime kaanele just selle pildi, sest see oli värske, särtsakas! Ebatüüpiline jõulunumbri kaas. Enesele teadmata korraldasime korraliku kirgede tormi. Selgub, et ehakarva villane rüü mehe seljas pole 21. sajandi Eestis mitte nunnu, vaid tabu. Kampsun tuleriidale!