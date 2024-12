„Neile öeldakse, et ela ilma ninata edasi!“ Ukraina arst kingib sõjas näo kaotanud inimestele uue lootuse

Dmõtro Filonenko ja ta meeskonna töö on sõja ajal ülioluline, sest Ukraina sõjas on kaotanud väga palju sõdureid osa näost või suisa kogu näo. Need vigastused ei põhjusta ainult füüsilisi probleeme, vaid ka suurt emotsionaalset valu nendes ja nende lähedastes, sest need vigastused mõjutavad inimese välimust, enesekindlust ja elu teiste inimeste kõrval. Võimaluse korral käivad näovigastusi saanuid aitamas ka lääne arstid, näiteks Lätist, aga praegu on selle ala spetsialistidest veel kõvasti puudus.