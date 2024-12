GRAAFIK | Pariisi Jumalaema kirik avab uksed traditsioonilisel kujul, kuid säravama ja värvilisemana

Prantslased näitasid, et teevad endiselt suurejoonelisi asju. Kui Pariisi Notre-Dame’i katedraal 2019. aasta aprillis põlema süttis ja osaliselt kokku varises, paistis selle taastamine kahtlane, rääkimata president Emmanuel Macroni lubadusest, et pühakoda tehakse korda veel järgmise viie aasta jooksul. Osa eksperte hoiatas, et katedraali taastamisele võib kuluda paar inimpõlve ning juba planeerimine ja konsulteerimine võtab aastaid.