Aktid, autoportreed, geomeetrilised kompositsioonid ja inimmass. Enn Põldroos on elav kunstiklassik läbi aastakümnete

Enn Põldroosi loominguline tee on muljet avaldav. 1933. aastal sündinud kunstnik on aktiivselt ja vankumatult kunsti loonud juba 70 aasta ringis. Inimesi, kelle aktiivne kunstnikutee oleks nii kaua kestnud, ei ole meil siin Eesti palju. Tema mõjutusi pole keeruline leida: Põldroos kui õppejõud, Põldroos kui poliitik, Põldroos kui ere seltskonnatäht ja Põldroos kui kunstikirjutaja. Seda nimekirja võiks pikalt jätkata, sest oma elutee jooksul on Põldroos kandnud eri rolle ja tähendusi.