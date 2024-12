KULTUURIBIIT | TÜ Viljandi kultuuriakadeemia näitlejatudengite playlist

On üks entiteet, kamp teatritudengeid, aga eelkõige grupp noori inimesi, kes on ära unustatud kaugesse väikelinna, kuid kelle sees hõõgub tuli – nad ei taha enam elada niimoodi, nagu nad on elanud. Nad tahavad, et midagi muutuks. Aga lõppude lõpuks ei muutu maailmas midagi, kõik kordub, kõik on sama, kõik on muutumatu. Üritades toime tulla iseendiga muutumatus maailmas, mängivad nad üksteisega mänge, otsides samal ajal teineteisest lohutust. Mida suurem on tahe mängudes end unustada, seda vähem need mängud neid rahuldavad. Nad lähevad oma ekspeditsioonides aina kaugemale ja kaugemale, mängud muutuvad nõudlikumaks, aga sisemine segadus ei vaibu. Ühel hetkel ületavad nad piiri, teadmata, mis ootab neid ees teisel pool.

Näitlejad tutvustavad oma valikut järgmiselt (kuulata saab ka siit):

„me istume väikelinna tühjas parklas,

hilissügisel, kui kõik kohad on kinni,

kui kõik teised on ära, tuled on kustund,

on pime, on külm ja saapad on märjad.

me passime ja autost kõlavad need lood“.

Sneaky Pete Kleinow, „Sleepwalk“

See on see tunne, kui oled inimtühjas hotellis jäänud lifti kinni, aga see on kõik kuidagi helge.

PRODIGYBOYS, „100ROUND“ (feat. margiiela, GLORY & pluuto)

See on see tunne, kui tahad tänaval haukuda.

Slowdive, „Sing“

See on see tunne, kui oled jäänud tantsima, sest oled unustanud, et homme on ka päev.

(Allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut.)

Cardi B, „WAP“ feat. Megan Thee Stallion

See on see tunne, kui oled kõige seksikam ja ilusam.

Detroit In Effect, „Detroit Technobass“

See on see tunne, kui hüppad üle laua ja ütled pärast seda „parkuur“.

Andy Williams, „It’s the Most Wonderful Time of the Year“

See on see tunne, kui peaksid seda lugu kuulates olema rõõmus, aga sa ei ole.

MänguPoi$$ Käru, „100“

See on see tunne, kui sa ei tea, mis selle kõige mõte on.

Andy Stott, „Luxury Problems“

See on see tunne, kui täna ostad šampuse- ja trühvlimaitselisi krõpse ja homme ei söö midagi.

Wallners, „in my mind“