Linnaplaneerija: detailplaneeringute menetlemine ei ole lihtne ega kiire protsess, aga oleme teinud muudatusi

Tallinn on suures osas juba väljakujunenud terviklik linn. Selle ajaloolised linnaosad ja asumid moodustavad ainulaadse elukeskkonna, mille funktsioonid toetavad linlaste igapäevaelu. Need omadused loovad väärtusliku linnaruumi, mille hoidmise ja arendamise vastutus lasub omavalitsusel. Ruumilise arengu suunamise olulisimad tööriistad on üld- ja detailplaneeringute koostamine, kus me lepime maaomanikuga kokku, mida selles konkreetses piirkonnas või kinnistul ehitada võib. Kokkuleppe saavutamisel on oluline roll ka kohalikul kogukonnal. On tore, et linlased hindavad aina enam võimalust ruumilises planeerimises kaasa rääkida – nad on teadlikud oma õigustest ning huvitatud linnaruumi arengutest.