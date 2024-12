Prisma sortimendi- ja hankedirektor: kõrged toiduhinnad ei tule kaupmehe ahnusest, vaid kõrgest käibemaksust!

Näiteks selgus septembris tehtud Norstati uuringust, et 67% inimestest on valmis kulutama kuni pool tundi tavapärasest rohkem, et minna poodi, kus on sooduspakkumised.

Kõige rohkem mõjutab toodete lõpphinda toiduainete käibemaks, mis järgmisel aastal Eestis taas 2% tõuseb. Selle tagajärjel on Eesti üks kõrgeima toidu käibemaksuga riike. Mitmed meie naaberriigid on juba teinud otsuse alandada just toiduainete käibemaksu, mis on aidanud hoida toiduhindu konkurentsivõimelisena. Kuigi Soomes tõsteti 1. septembril käibemaks 25,5% peale, siis toiduainetel on see olnud juba väga pikka aega 14%.