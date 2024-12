SÕJARAPORT | Teet Kalmus: kõige põnevam areng Ukrainale on praegu Süürias. Venemaa taandub kontrollimatult

Täna alustan Süüriast, kus sündmused arenevad sellise kiirusega, et raske on kõigi muutustega sammu pidada. Eelnevates ülevaadetes olen juba kirjutanud, et Assad on suutnud valitseda siiani piitsa abil. N-ö piitsutajad on tal olnud piiri tagant – wagnerlased, Hezbollah, Iraani ja Venemaa armee üksused. Nii Ukrainas toimuv sõda kui sündmused Israelis tekitasid olukorra, kus piitsutajaid enam ei jätkunud. Polegi vaja imestada, et see verisele vägivallale ülesehitatud kaardimajake kukkus kokku esimese tugevama löögi peale.