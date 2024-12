KULTUURIBIIT | Muusikute Raul Ojamaa ja Soundy playlist

Esimesed viis soovitust on Raul Ojamaalt ja teised viis valis Eero Muiste ehk Soundy.

Kiasmos - Burst

Islandi duo, kus liikmeteks Olafur Arnalds ja Janus Rasmussen. Nende sel aastal ilmunud teine album on mu selle aasta kuulatuim muusika. Valisin ühe loo, aga soovitan albumit terviklikult kuulata. Väga kihiline, aga samas õhuline muusika, mida võid palju kuulata, aga ikka leiad mõne uue nüansi. Meeldib, kuidas klaver ja keelpillid on modernse elektroonilise muusika produktsiooniga ühildatud.

Kiskadee - U

Londoni produtsendi Jack Chowni eelmise aasta plaati „A Room To Breathe“ olen ilmselt Kiasmose plaadi järel kõige rohkem kuulanud. Fun fact, et käisime Jack’iga koos ka Kiasmose kontserdil, kui me septembris Londonis koos muusikat tegime. Üliägeda meloodilise tunnetusega ja hea flow’ga muusika. Mitte miski pole üle rõhutatud, lugu juhib ennast ise.

Duskus - Cut

Briti house-muusika produtsent, kes sel aastal ka Fred Againi plaadile maandus ühe koostööga. Minu lemmik temalt on „Cut“. See sündi arpeggio on lihtsalt geniaalne.

Liam Mour - Dusk

Liam Mour on Berliinis ja Portos baseeruv produtsent, kelle helikeel on mulle juba mõnda aega väga meeltmööda olnud. Lisaks oma elektroonilisele projektile teeb ta palju muusikat ka filmidele ja sarjadele, mõlemas vallas on tal minu arvates väga äge ja stiilne käekiri. See lugu oma vältimatult enesekindla mineku ja psühhedeelselt videvikulise atmosfääriga liimis end mu kõrva külge esimesest sekundist.

Felsmann Tiley - Arrival

„Blade Runneri“ romantika, aga tänapäeval tehtud. Majesteetlik ja kaunis süntesaatori sümfoonia, mis kulmineerub techno ja polürütmikaga.

Floating Points - Del Oro

Ma ütleks, et terve see album on kulda täis. Äkki isegi aasta album? Del Oro on ainult fragment tervikust. Väga hästi produtseeritud plaat. Mulle meeldib päeva alustada jalutuskäiguga Kadrioru pargis ja see on viimase aasta vist enim kuulatud LP mu Spotify listis. Tundub, et hetke playlist lähebki pigem elektroonilise instrumentaal muusika poole.