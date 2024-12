SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Ukraina drooni- ja raketitootmise tempo aina kasvab

Kuigi Vladimir Putin kuulutas oma viimases kõnes uhkelt, et Venemaa töötuse tase on rekordiliselt madal ligi kahe protsendi juures, tähendab see tegelikkuses, et majandus ei saa kasvada, sest tööjõudu lihtsalt ei ole. Ukraina kaitseministeerium aga plaanib 2025. aastal varustada relvajõud vähemalt 30 000 kaugmaa ründevõimekusega rakett-drooniga.