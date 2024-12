SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Trump kutsus Putinit üles läbirääkimistele, Venemaa saab järjest tagasilööke

Venemaa võimetus kaitsta liitlasi aga näitab omakorda, et Kremli ressursid on tõesti nii piiratud, et mitut rinnet korraga hoida ei ole lihtsalt võimalik. The Telegraphi andmetel on al-Assadi perekond põgenenud Venemaale, kuid mitme Telegrami kanali andmetel kadus Bashar al-Assadi enda lennuk IL-76 radaritelt peale õhtutõusmist ning diktaatori saatusest pole teada. The War Zone andmetel võis al-Assadi lennuk teel olla Venemaa õhuväebaasi, et sealt edasi suunduda. Ka Reutersi Süüria allikad usuvad antud teooriat kuid on ka versioone, et al-Assad oli juba lennuõnnetuse ajaks põgenenud oma eralennukiga Dubaisse .