Praeguse põhjal saab aga öelda, et Venemaa kui Süüria režiimi üks päästja 2016. aastal ja selle senine suurim toetaja sai tagasilöögi, sest ei suutnud sõjaliselt toetada al-Assadit – mis meie vaates on väga hea. Putini võimu tugevust oma globaalse lõuna liitlaste silmis see just ei näita.