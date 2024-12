Mihhail Kõlvart: just ideoloogilised rohepöörajad on need, kes järjest enam vastutavad looduse reostamise eest

Eesti on võtnud suuna põlevkivisektori sulgemisele. Reaalsus on aga see, et põlevkivil on täna kandev roll Eesti energeetikas, majanduses, inimeste toimetulekus ja isegi julgeolekus. Ühtegi samaväärset alternatiivi põlevkivile veel ei ole ning selle tööstuse ennetähtaegne sulgemine oleks Eestile mitte ainult kahjulik, vaid ka ohtlik. Mida kiiremini me selle tõsiasjaga lepime ning teeme reaalsusest lähtuvad tegevuskavad, seda rohkem ohte ja kahjusid õnnestub meil veel ära hoida.