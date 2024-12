Karlova Teatris esietendus „Hea põhjatuule vastu“

Loo läbivaks tegevusliiniks on mehe ja naise vaheline juhuslikult alanud meilikirjavahetus, millel on ootamatu lõpp­lahendus. See on 21. sajandi armastuslugu, kiriromaan, kuid vanamoodsa tindiga kirjutamise asemel suhtlevad peategelased e-posti teel. Meie pinnapealse suhtlemise ja nappide sõnumite läkitamise ajastul mõjub see, kui ehtsad ja elusad võivad olla kahe inimese suhted, kes oma mõtete ja tunnete väljendamiseks kasutavad vaid elektroonilisi vahendeid, ootamatult värskelt.