SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Süüria kaardimaja kukkus kokku. Seda enam klammerdub Putin Ukraina sõja külge – see on viimane, mis talle jäänud

Süüria kaardimaja kukkus kokku, kurjuse telje riigid said valusa tagasilöögi, aga Putini võimekust Ukrainas sõjapidamisega jätkata see eriti ei mõjuta. Venemaa kaotas strateegilise tegija staatuse ning tema laeks jääb nüüd globaalsel tasandil tuumarelvadega ähvardamine. Seda enam klammerdub Putin Ukrainas toimuva sõja külge - see on viimane, mis talle on jäänud.