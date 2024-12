Noorteadlased: iga teadlane ei pea avalikkuses seisukohta võtma, aga alati võib tulla nõu küsima

Teadus räägib, aga kas keegi kuulab? Rahvusvaheliselt on teadlased inimtekkeliste kliimamuutuste ja elurikkuse kadumise osas erakordselt üksmeelsed. Seda on jõuliselt väljendatud rahvusvaheliste paneelide kaudu ning ka Eestis on teadlased korduvalt neid kriise avalikkuses käsitlenud.