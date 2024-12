Euroopa Liidu üks suuremaid saavutusi on põhiõiguste harta siduvaks muutmine 1. detsembril 2009. Harta eesmärk on inimõiguste tagamine Euroopas. Täna, 15 aastat hiljem võime tõdeda, et see pole kuigi hästi õnnestunud – ei Eestis ega mujal ELis.