SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa pingutab kogu väest, et säilitada oma sõjalist kohaolekut Süürias

Soovitakse jätta mulje, et puudub vastaspool, kes neile otsest survet avaldab ja et olukord on üldiselt ebamäärane. Selliselt soovitakse neutraliseerida rahvusvahelises meedias levinud lugusid nende vägede kiirest lahkumisest Süürias. Ühtlasi astub Venemaa samme, et luua eeldusi sõjaväe kohaloleku säilitamiseks Süürias, kuigi on teada, et võimule tulevad rühmitused nõuavad Vene armee baaside sulgemist.